Selahaddin Eyyubi'ye kafa tutup 24 yaşında ölen Cüzzamlı kral kimdi? Ekşişeyler'de açıklandı

Ekşişeyler internet sitesinde Kral IV. Baudouin viral oldu. Temmuz 1174 - Mart 1185 arasında hüküm süren ancak küçük yaştan beri boğuştuğu cüzzamdan kurtulamayan kralın hikayesi merak ediliyor.

Kral IV. Baudouin Kudüs Krallığı'nın 1174 ile 1185 yılları arasındaki hükümdarıdır. Kralın hastalığı eğitmeni olarak atanan surlu William tarafından, saray avlusunda Baldwin ve arkadaşları birbirlerinin kollarını yaralayarak oyun oynarlarken, Baldwin'in bu vahşi oyundan herhangi bir şekilde acı duymadığını fark etmesiyle ilk belirtisini vermiştir.

Kral, babası vefat edince 13 yaşında cüzzam teşhisinin koyulması ve tahta geçirilmesi soylular tarafından dalga konusu oldu.

16 yaşına gelene kadar krallığa onun yerine kral naipleri atanmıştır ve naipler, Kral Baldwin'in bu hastalığından dolayı ülkeyi yönetmekte zorlanacağını varsaydıklarından bizzat Kudüs Krallığı'nın rakibi Selahaddin Eyyübi'den barış talep etmişlerdir.

Kral Baldwin ise tahta geçer geçmez ilk yaptığı iş Eyyübilere savaş açmak oldu. 25.000'lik Eyyübi ordusuna karşı 5.000 kişilik ordusuyla sefere çıkmış hırslı bir komutan ve kraldır 4. Baldwin.

Selahaddin Eyyübi, karşısında 16 yaşında hasta bir çocuk olduğunun farkındaydı ve yaptığı hamlelere bakacak olursak onu ziyadesiyle küçümsemiş olmalıydı. Zira, 4.Baldwinin orduları Selahaddin Eyyübi'nin ordularını takip ederken Eyyübi bu takip için sadece ordularının küçük bir kısmını geride bırakmış, kalan orduları ile de muhtemelen yine rakibini küçümsediğinden yapabileceği en büyük stratejik hatayı yaparak hali hazırda böldüğü orduyu yine 3'e bölüp Kudüs'e ait Ramla, Arsuf ve Lydda adlı 3 ayrı şehri kuşatmayı denemiştir.

Bu fırsatı kaçırmayacak olan cüzzamlı kral, ilk başta geride bırakılan orduyu, daha sonra da şehir şehir bölünmüş orduları tek tek takip ederek hepsini yerle yeksan etmiştir. Öyle ki Eyyübi'nin elinde muhafızlarından başkası kalmamış ve canını dahi zor kurtarmıştı.

Rivayet olur ki Eyyübi bu savaştan sonra muhafızlarına İşte şimdi karşımızda gerçek bir kral var" demiştir.

Bu savaşın ardından iki krallık arasında gerçekleşen 5 savaştan 2'sinde cüzzamlı kral, 2'sinde de Eyyübi galip olmuş, bir savaş ise sonuçsuz kalmıştır.

Kalesinde Cüzzamlı Kral'ın kız kardeşinin düğünü olacakken henüz ve bütün soylular davetliyken düğüne, 24 yaşındaki kral hastalığının ilerlemesinden ötürü yerinden kalkamamış ve kız kardeşinin düğününe gidemeyerek Kudüs'te kalmıştır. Bunu fırsat bilen Selahaddin Eyyübi, soyluları ve kralın kız kardeşini esir almak ve savaşı kolay yoldan sonlandırmak için kalesini kuşatmış ve neredeyse kesin bir zafere yaklaşmıştır.

Cüzzamlı Kral, haberi alır almaz Kudüs'teki orduları ile son seferinin emrini verir ve hareket dahi edemeyecek kadar hasta olduğundan askerleri tarafından yatağı ile taşınarak savaş meydanına, savaşı yönetmeye götürülür. Bu kazandığı son zafer olacaktı. Çünkü Kudüs'e döndükten bir kaç hafta sonra, henüz 24 yaşındayken, Cüzzam'dan dolayı hayatını kaybetti 4. Baldwin.