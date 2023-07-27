Selahattin Baki'den G.Saray'a karşı olay sözler: Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz

Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Zimbru maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaha transferi hakkında sert konuşan Baki Galatasaray için "Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz" sözlerini kullandı.

Selahattin Baki'den G.Saray'a karşı olay sözler: Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynandı.

Sarı lacivertliler mücadeleden 5-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Maçın ardından Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Galatasaray'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Baki, Zaha transferinin çalım olmadığını, istedikleri futbolcuya imza attırabileceklerini söyledi.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları;

-Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti. Biz bazıları gibi resmi yazışmaları deşifre etmeyiz. Transfer çalımı görmek isteyen sadece bizim dönemimizdeki Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Joao Pedro ve son olarak Szymanski transferlerine baksın. Florya'da yatan bir aslan vardı hatırlarsanız. İrfan Can bizi istiyor diyordu o dönemki hocaları. Bir gecede gittik aldık. Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz.

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