Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt'ı andı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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