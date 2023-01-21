Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt'ı andı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.