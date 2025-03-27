Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak iddiası! Sosyal medya sallanıyor

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin önceki dönem Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceği iddiası içeren paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş “Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!” paylaşımından sonra, “Bu haksızlık elbette bir gün sona erecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu, somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir” ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAYRAMDA ARAMIZDA İNŞALLAH"

Avukat Abdurrahman Karabulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş bayramda aramızda inşallah…” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımla beraber Demirtaş'ın tahliye edileceğine yönelik çeşitli paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Karabulut, daha sonra yaptığı bir paylaşımda, böyle bir bilgiyi birinden almadığını, sadece temennisini paylaştığını söyleyip herkesten özür diledi.

Karabulut yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş’ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş’ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tviti attım. Umarım temennim gerçekleşir ve Sn Demirtaş en yakın zamanda aramızda olur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim."

Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş’ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş’ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki… https://t.co/oFhMLoNePc — Av.Abdurrahman Karabulut (@avkrblt) March 26, 2025

Söz konusu iddialar üzerine TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Atik “İddiaları Yılmaz Tunç’a sorduğumuzda ‘Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var. Nasıl serbest kalacak?’ dedi. Bu konuşma 15 gün içerisinde oldu. Ama bu beklenti süreç başladığından bu yana var” dedi.