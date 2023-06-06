Selahattin Demirtaş bir davadan beraat etti

HDP eski Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılandığı bir davadan beraat etti.

Selahattin Demirtaş bir davadan beraat etti

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin20 Mart 2016’da Batman’da düzenlemek istediği ancak valiliğin yasakladığı Nevruz etkinliğine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Selahattin Demirtaş hakkında, çıkan olaylar nedeniyle 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanuna muhalefet ettiği' gerekçesiyle dava açmıştı. Davada bugün karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş’ın beraatına karar verdi.

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