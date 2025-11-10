Daha önce defalarca Selahattin Demirtaş'tan görüş almasıyla tanınan Gazeteci Ruşen Çakır'ın “Selahattin Demirtaş çıkınca…” başlıklı yorumu dikkat çekti. 9 yıldır cezaevinde olan Demirtaş'ın AİHM kararının ardından olası tahliye sürecini değerlendiren Çakır, Demirtaş’ın özgürlüğünün yalnızca hukuki değil, siyasi ve toplumsal bir kırılma noktası yaratacağını söyledi.

Demirtaş’ın önünde artık hukuki bir engel kalmadığını ifade eden Çakır her ne kadar yargı kararı gibi görünse de, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bittiğini iddia etti. "AİHM’nin kararı sonrası iktidarın bu süreci daha fazla oyalama imkanı kalmadı." diyen Çakır "Demirtaş’ın çıkmasını Öcalan istemiyor" iddialarını da değerlendirdi. "Demirtaş, Öcalan’ın bilgisi ve onayıyla yükselmiş bir isimdir." diyen Çakır medyascope'taki yorumunda rekabet söyleminin, hareket içi güç hesaplarının ürünü olduğunu söyledi.

Çakır, Demirtaş’ın serbest kalması halinde siyasette dengelerinin değişeceğini ifade etti.

Büyük bir mağduriyetin giderilmiş olacacağını belirten Çakır, Demirtaş'ın İmralı sürecinde Kürt hareketi içinde ve aynı zamanda Kürt olmayan kesimlere de seslenebilen bir figür olarak karşımıza çıkacağını berliterek "Bu Türkiye’ye umut katacak." ifadelerini kullandı.

'BAHÇELİ İLE TEMAS BİLE DÖNÜM NOKTASI OLUR'

Ruşen Çakır, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş’a sahip çıkan sözlerini hatırlatarak olası bir temasın sembolik önemine dikkat çekti. “Bahçeli ile Demirtaş arasında bir temas, hatta bir fotoğraf bile Türkiye açısından çok büyük anlam taşır.” diyen Çakır, Demirtaş’ın özgür kaldıktan sonra hemen aktif siyasete dönmeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Çakır'ın “Çok deneyimli bir siyasetçi. Türkiye’nin ve Kürt hareketinin dengelerini iyi biliyor. Süreci dikkatle yönetecektir.” değerlendirmesi de dikkat çekti.