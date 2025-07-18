Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi! Tahliye başvurusunda bulunulmuştu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz hafta Kobani davasından tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı vermişti.

Verilen karar sonrası Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatları tarafından Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu. Terör örgütü PKK'nın da silah bırakmasıyla beraber Kobani davasında tutuklanan Demirtaş'ın serbest bırakılacağı öne sürülmüştü.

T24'te yer alan habere göre beklenen olmadı ve tahliye başvurusu, başvurulan ağır ceza mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, red gerekçesi olarak AİHM kararının kesinleşmediği belirtildi.

Buna göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın Demirtaş'ın AİHM kararıyla ilgili mahkemeye gönderdiği inceleme yazısında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesi 8 Temmuz 2025 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın başvurusuna ilişkin incelemesini tamamlamış ve ihlal kararı vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir" denildi.