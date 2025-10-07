Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye 1 gün kala başvuru yaptı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye 1 gün kala başvuru yaptı...

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili sıcak bir gelişme yaşlandı. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM), Demirtaş hakkında verilen kararın Büyük Daire'de ele alınmasını istedi. Türkiye, itiraz süresinin bitmesine 1 gün kala başvurusunu gerçekleştirdi.

Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014 olayları sonrasında, 4 Kasım 2016’da terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Davada, “terör örgütü kurma ve yönetme”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından suçlu bulunan Demirtaş hakkında 42 yıla kadar hapis cezası verilmişti.

TÜRKİYE'DEN AİHM'YE SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞVURUSU

Türkiye, terör tutuklusu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de ele alınmasını istedi.

AİHM BÜYÜK DAİRE NEDİR?

AİHM Büyük Daire, Mahkeme’nin en yüksek karar organıdır. Büyük Daire, 17 yargıçtan oluşur ve önemli, karmaşık veya içtihat açısından kritik davalara bakar.

Bir davanın Büyük Daire’ye gitmesi genellikle taraflardan birinin, Daire kararına karşı itiraz ederek yeniden inceleme talep etmesiyle olur. Ancak bu talep sadece istisnai durumlarda kabul edilir.

Büyük Daire’nin verdiği kararlar kesindir ve bağlayıcıdır; başka bir temyiz yolu yoktur.

Bu nedenle, Büyük Daire kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yorumunda belirleyici rol oynar ve üye devletler için yol gösterici nitelik taşır.

Son Haberler
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'