Selahattin Demirtaş hakkında ortalığı karıştıracak gelişme

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun, PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” sözlerinin ardından Türk siyasetinde yeni bir döneme girildi. DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarına devam ederken, PKK’dan da silah bırakma çağrısına olumlu yanıt gelse de örgüt henüz fiilen silah bırakmadı.

DEM PARTİ BAKAN TUNÇ GÖRÜŞMESİ SIRASINDA DEMİRTAŞ’A BİR DAHA DAHA!

PKK’nın ne zaman silah bırakacağı merak edilirken, DEM Parti, bugün İmralı Süreci'nin yasal düzenlemeleri kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında şaşırtan başka bir olay daha yaşandı.

7 AYRI KONUŞMA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

DEM Parti ile Bakan Tunç arasındaki görüşme devam ederken Medyascope'dan Ferit Aslan'ın aktardığına göre HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2016 yılındaki 7 ayrı konuşması gerekçe gösterilerek hakkında 15 yıl hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İşte iddianamede yer alan Demirtaş’ın dava konusu olacak sözleri, “Bu nedenle önümüzdeki günlerde demokrasi adına darbelere karşı durup özgürlüğü savunma adına şu ölümleri durdurup barışçıl çözümü gerçekleştirme adına tecride son verilip Sayın Öcalan’ın şahsında bir kez daha müzakereye dönülmesi adına lütfen meydanları, alanları daha fazla kullanın” sözlerine yer verildi.

DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında açılan davada ilk duruşmanın 24 Eylül 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.