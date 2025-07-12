Selahattin Demirtaş için tahliye tarihini verdi! Günün iddiası Ankara’da büyük ses getirdi…

Bahçeli’nin başlattığı açılım sürecinde silah bırakma sahnesi dün sergilenmişti. DEM Parti ise hemen ardından HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tahliye talep etti. Bugün ise Partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan çarpıcı bir iddia geldi. Ankara’da ses getiren iddiada Öztürk, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ardından ‘örgütü lağvedin’ çağrısı ile başlayan süreçte, ilk perdede Öcalan’dan fesih çağrısı, ikinci perde de terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son olarak silahların bırakıldığı perde ile tiyatro oyunu devam ediyor.

İKİ DEM’LİNİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Erdoğan’ın bugün müjde olarak terör belasının bittiğini duyurduğu açıklamada bir şartın olmadan koşulsuz olarak sürecin gerçekleştiğini söyledi. Anca dün DEM Parti HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tahliye talep etmişti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK İNCELEMEDE TAHLİYE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Bugün ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan Demirtaş’ın tahliyesi için resmen tarih vererek işaret etti. Türkdoğan, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

TALEPTE BULUNULMUŞTU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen tutuklama kararlarına ilişkin '8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4)' isimli yeni bir ihlal kararı daha vermişti. Ardından DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, bugün Kobani Davası yargılamasında tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunmuştu.