Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Serbestiyet
Adalet Bakanlığı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu hak ihlali sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itiraz için Fransa'da. İşte ayrıntılar...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları AİHM'in ihlal kararının kesinleşeceği 8 Ekim öncesi tahliye başvurusu yapmıştı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman hükümetin itiraz etmemesi halinde AİHM kararının kesinleşeceğini ve Demirtaş'ın tahliye edileceğini ifade etmişti.

Demirtaş'ın çarşamba günü tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ FRANSA'YA GİTTİ

Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Demirtaş'ın tutukluluğunu hak ihlali sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itiraz etmek için Fransa'nın Strasbourg şehrinde olduğu ortaya çıktı.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, Bakanlık yetkilileri AİHM kararına itiraz hakkını kullanması ve “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun ortam ve koşullar oluşmadı” mesajı vermesi bekleniyor.

Bakanlığın bir girişimde bulunmaması halinde AİHM kararına itiraz için tanınan süre 8 Ekim'de sona erecekti.

