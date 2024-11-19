Selahattin Demirtaş Kürt sorununu çözmek için şartını açıkladı

Avukat Sıdkı Zilan, Rudaw’dan Muhammed Emin Demir’e Demirtaş'a yaptığı ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Zilan, Selahattin Demirtaş’ın Türkiye’de yaşandığı belirtilen Kürt sorunu hakkında konuştuğundan bahsetti.

Zilan, Demirtaş’ın "yeni çözüm sürecinde ne devletin ne de AKP'nin kendisiyle doğrudan görüşme yapmadığını” söylediğini aktardı.

"CEZAEVİNDE OLDUĞUM SÜRECE KÜRT SORUNU HAKKINDA KONUŞMAM"

Zilan, "Demirtaş’ın barış sürecinde rol almaya hazır olduğunu" belirterek,"Demirtaş süreci desteklemeye hazır. Kürt sorununu müzakere etmek için serbest bırakılması gerektiğini ve cezaevinde bu sürece katılamayacağı mesajı iletmek istediği izlenimi edindim” ifadelerini kullandı.

Zilan, Demirtaş'ın sürece dahil olabilmesi için önce serbest bırakılması gerektiğine inandığını Demirtaş'ın bu konuyu cezaevi kapısı dışında konuşmak istediğini ifade etti.

Zilan’ın söylediğine göre Demirtaş “Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Toplumun tüm katmanları sürece dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” diye de konuştu.