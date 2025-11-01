Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan sürece ilişkin değerlendirmelerine gelen yorumlar üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Kendisine yönelik eleştirileri, kaygı, beklentilerin avukatlarınca olabildiğince aktarıldığını belirten Demirtaş, "Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

PANİKLEMEYİN KAR MAKİNESİNDEN MAKAM ARACI OLMAZ

"Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin" sözlerini sarf eden Demirtaş, "Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Merhabalar,

Hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi, moralli ve güçlüyüz. Eleştirilerinizi, kaygılarınızı, beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır; peş peşe dizilir, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya havaların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinası gelir, yolu açar ve ilerlersiniz. Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinası girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz. Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız; açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinasının görevi budur, işini yaptığı için zarar görmez. Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum.

Korkmayın, durmayın yürüyün. Yolunuz açık olsun."