Yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen "hak ihlali" ve "tahliye" kararları, hukuki sürecin seyrini değiştirmişti. AİHM’in, Türkiye’nin itirazını geçtiğimiz haftalarda reddetmesiyle karar kesinleşmişti. Bu gelişmeyle birlikte tahliye başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Gazeteci Nevzat Çiçek ve Nagihan Alçı, Demirtaş'ın cezaevinden çıkacağı tarihi duyurdu.

Gazeteci Nevzat Çiçek "Bugün hem Ekrem İmamoğlu İddianamesi hem Selahattin Demirtaş serbest bırakılma kararını aynı gün duyarsam şaşırmam" derken Nagihan Alçı 'bu hafta tahliye edilecek' iddiasında bulundu.

Alçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güvendiğim kaynaklardan aldığım bilgiye göre Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce yaptığı açıklamada, “Hukuki yollar tamamlanmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yargının kararına vurgu yaparak, “Türkiye bir hukuk devletidir, yargı ne derse biz ona uyarız” demişti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nin takdirinde olduğunu ve kararın beklenmesi gerektiğini belirtmişti.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra siyaseti bıraktığını açıklamıştı.