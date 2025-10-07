Selahattin Demirtaş tahliye mi ediliyor? Ankara kulisleri fena karıştı!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında çıkan tahliye iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atik, daha önce de benzer iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kobani davası kapsamında Demirtaş’a verilen 42 yıllık hapis cezasının kesinleştiğini ve bu nedenle tahliyenin mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Ancak Atik, yerel mahkemenin verdiği kararın henüz istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçmediğini, dolayısıyla kesinleşmiş bir hükümden söz edilemeyeceğini de ekledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Temmuz ayında verdiği üçüncü “hak ihlali” kararının 8 Ekim’de kesinleşebileceği ve bu karar doğrultusunda tahliye beklentisinin oluştuğu iddialarına da değinen Atik, Adalet Bakanlığı kaynaklarının bu konuda “tahliye söz konusu değil” şeklinde bilgi verdiğini aktardı.

Daha önce benzer AİHM kararlarının uygulanmadığını hatırlatarak, bu sürecin nasıl işleyeceğinin belirsiz olduğunu belirten Atik, “Türkiye'de devam eden terörsüz Türkiye süreci var. Meclis’te çalışan bir komisyon var. Sıkıntının 40 yıllık terör konusunun ortadan kaldırılması için her kesimde büyük bir gayret var. PKK kendini feshetti, silah bıraktığını açıkladı Şimdi böyle bir ortamda Demirtaş'ın tahliyesi gündeme gelirse gerçekleşir mi? Şu anda beklenti bu yönde ama benzer bir durum daha önce de yaşandığında yaşanmıştı ve o zaman tahliye kararı verilmemişti” dedi.

