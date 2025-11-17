MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, örgütün silahları yakması ve sınırdan çekilme hamlesi ile devam etti.

Sürecin Meclis ayağında ise farklı talepler gelmeye başladı. Devlet Bahçeli, ‘Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur’ ve ‘Komisyon İmralı’ya gitmeli’ sözleriyle iktidara net çağrıda bulunmuştu. Aynı şekilde Saray'ın başdanışmanı Mehmet Uçum da "Asıl olan ulusal yetkilerdir, uluslararası düzenlemeler ve kararlar talidir" diyerek Demirtaş'ın tahliyesini isteyen AİHM'in yetkili olduğunu belirtmişti.

Erdoğan’ın son MYK toplantısının açılışında söylediği, “Sayın Bahçeli ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta bakacağız” sözleriyle Ankara’da farklı yorumlamalara neden oluyor.

“MİT VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NI SİYASİLER GİBİ DÜŞÜNMÜYOR”

Nefes yazarı Nuray Babacan, Ankara’da AKP’lilerin açılımın geleceğiyle ilgili yorumlarını şu şekilde paylaştı;

“MİT ve Dışişleri Bakanlığı’nın açılımda atılacak adımlar konusunda siyasiler gibi düşünmediği iddia edildi. Bu da hükümetin yavaş hareket etmesi sonucunu doğuruyor. Konu sürekli, Suriye ve SGD gerçeğine, PKK’nın elindeki silah gücüne, envanterlere dayandırılıyor.

‘Önce Bahçeli açıklama yapıyor. Ardından hükümetin ona uygun adım atması bekleniyor. Bu sürekli bir hal alınca rahatsızlık yaratıyor. Her konu Bahçeli’nin ön alımıyla başlatılıyor’

AKP’DE TABAN ENDİŞESİ

DEM’lilerin cezaevindeki PKK’lıların infaz, tahliye, iyi hal, cezaevi değişimiyle ilgili talepleri yavaş işlendiği belirtiliyor. Umut hakkı, özel yasa düzenlemesi, kısmi ya da kapsamlı af çalışması gibi konularda siyasilere talimat gitmediği belirtiliyor.

AKP’lilere fren yaptıran konulardan biri de taban endişesi. ‘Birini uzun süre şeytanlaştırınca, toplumun hızla manevra yapmasını beklemek zor. 40 yıl boyunca oluşturulan algının 40 günde değişmesini beklemek doğru değil” yorumları yapılıyor.

“ABDULLAH ÖCALAN DEVLETİN ELİNDEKİ EN BÜYÜK ASİST”

Partide, Öcalan ziyareti konusuna ve açılım sürecine daha farklı bakan, daha hızlı adım atılması gerektiğini savunanlar ise “Şu anda Abdullah Öcalan devletin elindeki en büyük asist. O iyi kullanılmazsa başka sakıncalar ortaya çıkacak” yorumları yapılıyor.

Sürece farklı bakanlarda ‘Öcalan karşıtı yeni yapılar ortaya çıkabilir’ korkusu ve ‘İsteyen İmralı’ya gitsin’ mantığının yanlış olduğu belirtiliyor.