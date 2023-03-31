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Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı lanetliyorum, bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:55
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Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama

Demirtaş'tan İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz!
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6 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıyı lanetledi.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Bugün İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet olay yeri inceleme ekibi, binanın kafeterya bölümünde camdan giren tek kurşunu koltuğa saplanmış şekilde buldu.

Saldırıyı yapan zanlının yakalanmasından sonra açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü,  İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı yakındaki hırsızlığı engellemek isteyen bir bekçinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunun binaya isabet ettiğini duyurdu.

 

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