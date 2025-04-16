Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup! Önce barış, ölümse Allah'ın emri

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder evde geçirdiği rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 10 saatlik ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Önder, hastaneden yapılan açıklamada hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

DEMİRTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Selahattin Demirtaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"SENİ SEVİYORUZ SIRRI ABİ...

Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama maalesef zaman bunun kıymet bilinmez. Yerden gereksiz vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlısın, geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyazlaştı, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktorlar, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridorda biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, küçük hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk. Sırrı Bey geri döndü, her zamanki neşesini takınmaya çalışarak "Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek istemem!" dedi. Orada birbirimize söz verdik, "Önce barış, sonra Allah’ın emri."

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki doğruydu öyle.

Kürt-Türk herkes bilir ki Türk Halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla kötülük yapmadı, ucuz kahramanlık nedir bilmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok maruz kaldı ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatırı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey er ya da geç kalkacak, bu barış illaki olacak ve inanıyoruz o da gözyaşlarını silerek emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.

Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi, uluslarımız, kalbimiz seninle.

Seni seviyoruz can Abim.”