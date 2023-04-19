Futbol yorumcusu az daha ağzından kaçırıyordu. Lafı çevirdi ama kadın spiker anladı

Editör: Hamza Özalkuş

A Spor'da yayınlanan, Ezgi Toper'in sunduğu 'Medya Dünyası' programında büyük bir gaf yaşandı.

Yorumcu Selahattin Kınalı, Spor Toto 1. Lig'deki takımların son durumlarını yorumlarken, ''Samsun'u, Keçiören'i, galiba bir de Rize'yi yeniyorsun yani ligin en taşş, en güçlü takımını yeniyorsun'' ifadelerini kullandı.

Kınalı, "Ligin en taşş" dedi duraksadı "en güçlü" diye düzeltti.

Bu konuşma, Ezgi Toper'in yüzünde bir gülümsemeye neden oldu.

Selahattin Kınalı'nın o anları, sosyal medyada gündem haline geldi.