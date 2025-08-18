Selahattin Yılmaz hakkında karar verildi. Bahçeli'yi ziyaret etmişti

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz, "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklamaya sevk edilmişti.

Selahattin Yılmaz, son günlerde yaptığı lüks ofis paylaşımı ile gündem olan Avukat Cem Duman dahil 10 kişi tutuklandı.

Ersan Diamond isimli mücevherat firması sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 4 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesiyle gündeme gelen Selahattin Yılmaz hakkında Aziz İhsan Aktaş’ı tehdit iddiasıyla tutuklama istendi. Soruşturma, Aktaş’ın şikayetiyle başlamış. pic.twitter.com/6BGWhujHss — Alican Uludağ (@alicanuludag) August 18, 2025

