Şelale dibinde cansız beden! Genç kızın kimliğini yüz tanıma sistemi çözdü

Kaynak: İHA

Antalya'da jetski kullanan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, falezlerden denize düşen bir genç kızın cansız bedenine ulaştı. Kimliği belirlenemeyen cenaze, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelalenin denize döküldüğü noktaya yakın bir konumda jetski ile suda bulunan vatandaşlar bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerin üst noktasından denize düştüğünü gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

KİMLİĞİ YTS İLE TESPİT EDİLDİ

Belirtilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde yapılan kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde bir kadına ait olduğu belirlenen cansız bedene ulaştı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz polisi genç kızı sudan çıkartarak bota aldığı cansız bedenini Antalya Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın yüz tanıma sistemi (YTS) ile yapılan sorgusunda kimliğinin Fatma Dilek Yılmaz (18) olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw552393-01.jpg

aw552393-02.jpg

aw552393-03.jpg

aw552393-04.jpg

