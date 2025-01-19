Şelale Mahallesi’nde drenaj hattı yenilendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde su taşkınlarının yaşandığı Varsak Şelale Mahallesi 21. Cadde'de başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışması tamamlandı.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşanan su taşkınlarının ardından ilçede yağmur suyu ve drenaj hattı çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli yağışlarda su baskınlarıyla karşı karşıya kalan Varsak Şelale Mahallesi 21. Cadde'de Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle drenaj hattı yenilendi. Taşkınların yaşandığı 85 metrelik bölümde drenaj kanalındaki 400'lük borular, daha geniş kapasiteli 1200'lük borularla değiştirildi.

Geçtiğimiz hafta Baraj Mahallesi'nde Hasan Polatkan Caddesi ile 5808. Sokağı birbirine bağlayan drenaj hattının çalışmaları da tamamlandı. Göksu Mahallesi'nde ise Nene Hatun Caddesi ile 6882. Sokak arasında 200 metrelik alanda başlatılan drenaj hattı çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmayla mahallenin yağmur suyu Suphi Türel Caddesi'ndeki drenaj hattına aktarılacak.