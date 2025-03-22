Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya Düden Şelalesi'nde falezlerden düşen Erman Güven, itfaiye ve AFAD ekiplerinin bir saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Kol ve bacağında kırıklar bulunan Güven, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Yukarı Düden Şelalesi bitiminde meydana geldi. Şelalenin bitiminde yer alan falezlere gelen Erman Güven, dengesini kaybedince yaklaşık 30 metreden toprak alana düştü. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Orak ve bağ makasıyla çalılıkları açan itfaiye ve AFAD ekipleri, iple Erman Güven" ulaştı. Ekipler, Güven'i bulunduğu noktadan çıkartmak için hazırlık yaptı. 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Güven önce sedyeye alındı, ardından güvenli noktaya taşındı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Güven, Düden Şelalesi'nin merdivenlerinden kaşık sedye ile taşınıp ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güven'in kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer yandan kurtarma operasyonu, turistler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

Şelalede can pazarı! Ekipler seferber oldu

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