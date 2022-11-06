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Selami Şahin kimdir? Selami Şahin şarkıları ve hayatı. Selami Şahin’in eşi kim?

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Selami Şahin şarkılarıyla geceye damga vurarak arama motorlarında en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Selami Şahin kimdir? Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Selami Şahin kimdir? İşte detaylar..

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:47
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Selami Şahin kimdir? Selami Şahin Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu

Selami Şahin kimdir? Selami Şahin şarkıları ve hayatı. Selami Şahin’in eşi kim?
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Selami Şahin Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu Sibel Çan, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun gibi isimlerin üstlendiği yayında Selami Şahin konuktu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Selami Şahin kimdir?

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Selami Şahin 15 Ağustos 1948'de Hatay'da doğdu.

Altı kardeşten dördüncüsü olarak dünyaya gelen Selami Şahin'in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti. Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay'dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul'da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır ile bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin'e ilk 45'lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait olan "Zeynebim", plağın ilk şarkısıdır.

Selami Şahin, 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile üne kavuştu. 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başladı. Yaptığı ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu.

SELAMİ ŞAHİN ŞARKILARI

Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

Selami Şahin 1980 yılında Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu.

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