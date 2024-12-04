Selami Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürü oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selami Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürü oldu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü görevine atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmasının ardından yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız geldi.

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SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

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