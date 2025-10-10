Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, terörle mücadele ve TBMM çatısı altından bölücü başını öven ve siyasete dahil etmek üzerine verilen mesajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Taşçı, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Bu çatı altında terörün ve katillerin övülmesine sessiz kalmak suça ortak olmaktır” dedi.

Konuşmasında Anayasa'nın 80. maddesini hatırlatan Taşçı, milletvekillerinin sadece seçildikleri bölgeyi değil, bütün milleti temsil ettiğini söylerken geçtiğimiz günlerde DEM Parti Grup toplantısında bölücü başı lehine atılan sloganları da anımsatarak “Bu çatı altında, Türk milletinin katillerini kutsamak, milletin iradesi değildir” dedi.

İYİ Partili Milletvekili, 15 Temmuz vurgusu yaparak milletvekillerinin ailelerinden önce, Meclis’e koştuğunu hatırlattı ve “Bu Meclis, milletin sığınağıdır. Terör örgütlerinin değil” ifadelerini kullandı.

“TERÖR PROPAGANDASI SUÇTUR, SESSİZ KALMAK DA SUÇTUR”

Taşçı, bazı siyasi çevrelerin terör örgütleriyle doğrudan ya da dolaylı temas kurduğunu iddia ederek, “Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre terör propagandası suçtur. Katili övmek de suçtur. Bu suça ortak olan kimsenin, bu kürsüde hukuk talep etmeye hakkı yoktur” dedi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin haklarına özel vurgu yapan Taşçı, Devletin bekası için can veren şehitlerimizin hakkından daha büyük hiçbir olamayacağını sözlerine ekledi.

“BU MECLIS, TERÖRÜN MEŞRULAŞTIĞI YER OLAMAZ”

Konuşmasında bazı yasal düzenlemelerle terör mahkumlarına yönelik gerçekleştirilen özel uygulamalara dikkat çeken Selcan Taşçı, “Mahkemelerin hüküm verdiği teröristlere yönelik ayrıcalıklı uygulamalar, milletin vicdanını yaralıyor. Biz buradayken, asla bu Meclis bir terör örgütünü yasallaştıran yer olmayacak, bir bebek katilini özgürleştiren yer olmayacak, Biz buradayken bu Meclis ay-yıldızlığa bayrağı paçavralarla gölgeleyen yer olmayacak, Biz buradayken, bu Meclis Türk Milletini bir etnik mozaiğe çeviren yer olmayacak, Kardeşlik diye kardeşi kardeşe düşüren, barış diye kimlik savaşlarının fitilini ateşleyen yer olmayacak” ifadelerini kullandı.

Taşçı ayrıca, uyuşturucu trafiğine dikkat çekerek, Avrupa’daki uyuşturucunun %80’ini yöneten narko-terör örgütlerinin meşrulaştırılamayacağını söyledi.

“KURTULUŞ İŞGALCİDEN MEDET UMARAK OLMAZ”

Taşçı konuşmasının son bölümünde iktidara seslenirken, BOP’un işgal planına direnemiyorsanız ülkemizi hep birlikte kurtaralım dedi ve “Hiçbir kurtuluş yoktur ki işgalciye teslim olunarak kazanılsın” ifadelerini kullandı.

Selcan Taşçı Milletvekillerini; hukuk, adalet ve milli duruş etrafında birleşmeye davet ederek, “Türk Milleti’ne sığının” çağrısında bulundu.