Selçuk 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

SELÇUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/55 Esas

DAVALI : NÜKET TEKİN-45484438482

Mahkememizde açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; bilirkişi raporunun tebliğine karar verilmiş olup,

"Hukuki durumun ve delillerin takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, İzmir İli, Selçuk İlçesi,

Selçuk Mahallesi, 102 ada 6 parselde yer alan iddia konuların değerlendirilmesi şu şekildedir;

5.1) Dava ve emsal konusu yukarıda ayrıntılı olarak ayrı ayrı özellikleri açıklanan taşınmazlar tapu kayıtlarında ve imar durumlarında “Arsa” vasıflıdır.

5.2) Dava konusu taşınmazın “Arsa” niteliğinde olduğu belirlenmiştir.

5.3) Değerlendirmemiz ve görüşlerimiz 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. Maddesinin ilgili (g) fıkraları doğrultusunda yapılmıştır.

5.4) Keşif günü yapılan incelemede yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı, taşınmazın büyük hissedarı durumunda bulunan davacı TEİAŞ tarafından yapı ve diğer müştemilatlar yapılarak fiili el attığı görülmüştür.

5.5) Dava konusu taşınmazın zemin Birim Değerleri; dava ( 07/02/2022) tarihi itibariyle; 992,00 TL/m2 belirlenmiştir.

5.6) Evveliyatta geçit hakkı verilen taşınmazlar için değer düşüklüğü hesaplaması (“imar uygulaması sonucu geçit hakkı alınan/verilen parsellere imar yolu verildiğinden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 26. Maddesi ve İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliği kapsamında uygulama yapıldığından, İmar uygulaması sonucunda yola cephesi olmayan parsel kalmadığından eski tapu kayıtlarında bulunan geçit hakkı şerhlerinin hükmü kalmamıştır.”) yapılmamıştır.

5.7) Yukarıda detaylı anlatılan, emsal karşılaştırması ve açık hesaplaması yapılan dava konusu taşınmazların dava tarihi (07/02/2022) itibariyle , Tam pay ve hisse değeri;

5.7/a) 2.433,00m² x 992,00TL/m² = 2.413.536,00TL dir.

5.7/b) Yukarıda tabloda hesaplandığı üzere kamulaştırmaya esas hisse alanı toplam; 183,08m² olup kamulaştırma bedeline isabet eden hisse değerleri toplam; 181.616,85 TL dir." bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.