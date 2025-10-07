Selçuk; Adalet Bakanı Tunç saçmalamış

AKP iktidara geldiğinden bu yana Anayasa’da 3 kez değişiklik yaptı. 9 ayrı yargı reformu paketi ile yasalar çıkardı 10’uncu paket ise Meclis’te.

Sonuç; Sıfır.

Çünkü; Hukuki değil siyasi yargı kararları ısrarla uygulanıyor.

• Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki;

"Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek. Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek.

Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz."

Tunç’un bu sözlerini değerlendirmesini istediğim Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk dedi ki;

“Bakan da kadrosu da yargılama hukukunu bilmediklerinin bile bilincinde değiller. Bu yüzden saçmalamışlar…

Unutulmamalıdır ki, her hak ve özgürlük, her insana kullanacağı bir güç, erk, yani iktidar tanır ve bunları sağlama alır. Dolayısıyla hukuk, rastgele bir kurallar yığını değil; kendi içinde tutarlı bir düzen, bir hukuksal gövdedir.

Türk yargıçları, savcıları, avukatları, kısaca bütün Türk hukukçuları da kim neler saçmalarsa saçmalasın, hukukun, bilimin dediğinden yana olmalılar.”

• Anayasanın 90. Maddesinin fıkrası şöyle:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.”

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları (AİHM) de işte bu kapsamdadır.

• Anayasanın 153. Maddesinin fıkrası şöyle:

“Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

• Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruyorum:

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay için AYM ve AİHM kararlarını neden uygulamıyorsunuz?

Anayasa ve yasaları uygulamak zorunda değil misiniz?

Uygulamamak suç değil mi?

Adalet Bakanı olarak göreviniz siyasi değil hukuki yargı kararlarını sağlamak değil mi?

Adalet Mülkün Temelidir.

Devleti temeli olan adalet AKP iktidarı tarafından neden yok edilmektedir?

Bırakın yeni reform paketleri üretmek övünmeyi.

Adaleti, Anayasa mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinin kararlarını uygulamakla övünün.

Adalete düşürdüğünüz bu kara lekeleri belki yarın belki yarından da yakın temizleyin.

Hukuken değil, siyaseten tutuklu duayen gazeteci Fatih Altaylı tahliye oluncaya kadar köşe yazılarımda onun önceki yazılarından bölümler sunacak onu unutturmayacağım.

------------------------------ Fatih Altaylı diyor ki -----------------------------------------------

“Birdenbire görüş kabinleri arasında “Ayşe Hanım tahliye edilmiş” haberi yayılmaya başladı. Ben ise mutluluktan ağladım.

Diyeceksin ki niye?

Çünkü burada asla söyleyemedim ama her geçen gün Ayşe Barım’ın buradan, bu cezaevinden canlı çıkabileceğine dair umudum azalıyordu.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

