Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor

Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor
Kaynak: AA

TEKNOFEST kapsamında Adana'da bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında KIZILELMA'nın seri üretime geçeceğini açıkladı. Bayraktar, 2026 yılında 10 adet üretileceğini ilerleyen dönemlerde ise sayının yükseleceğini belirtti.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 1

Teknofest'in gerçekleştirildiği yerde canlı yayında soruları yanıtlayan Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretime başlayacağını duyurdu.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 2

SERİ ÜRETİME BAŞLADI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde'' ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 3

KIZILELMA’NIN TÜM BİLEŞENLERİ TÜRKİYE’DE

KIZILELMA'nın tüm bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini belirten Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:

KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da. İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil. Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. O adamı 40 yılda yetiştirdiniz, o makine bir defa yapıldı. Düşünün ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa, o yazılım saniyeler sürüyor. Yazılıma öğrettiğiniz zaman bir sürü pilotunuz oluyor.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 4

KIZILELMA İHA (İnsansız Hava Aracı), Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir adım olarak değerlendirilen, Baykar Savunma tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı olarak biliniyor.

KIZILELMA, özellikle muharip İHA (MIUS - Muharip İnsansız Uçak Sistemi) sınıfında yer alır ve Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki en ileri projelerden biri olarak öne çıkıyor.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 5

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Savaş Yeteneği: KIZILELMA, geleneksel İHA'ların ötesinde, hava-hava ve hava-yer görevlerini icra edebilen bir insansız savaş uçağı olarak emsallerinden ayrılıyor.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 6

Sesten Hızlı Uçuş (Supersonik): KIZILELMA, yüksek hızda uçabilme (ses hızını aşabilme) yeteneğine sahip bu da onu muharebe alanında daha etkili kılar.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 7

Stealth Teknolojisi: Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarımıyla KIZILELMA, düşman radarları tarafından tespit edilmesi zor olacak şekilde üretildi.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 8

İniş-Kalkış Yeteneği: KIZILELMA'nın, uçak gemileri gibi kısa pistlere sahip platformlardan iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

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Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi! Seri üretim başlıyor 9

Yapay Zeka Yeteneği: Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde, KIZILELMA'nın otonom olarak görev icra edebilme kapasitesi bulunuyor. Bu, özellikle düşman hava sahasında karmaşık görevlerin daha etkili şekilde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Yük Kapasitesi: Yüksek faydalı yük kapasitesiyle, KIZILELMA'nın çeşitli mühimmatları taşıyabileceği açıklandı. Hava-yer ve hava-hava mühimmatlarını kullanarak hem saldırı hem de savunma görevlerinde etkili olacağı belirtildi.

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