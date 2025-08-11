Selçuk Bayraktar'dan o isim hakkında flaş karar! Erdoğan yollarını ayırmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın tüm davalarında yıllardır avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırmıştı. Bu karardan sonra Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ailesi de avukatlarının görevine son verdi.

Selçuk Bayraktar, abisi Lütfü Haluk Bayraktar, anneleri Canan Bayraktar, Baykar Makine ve diğer şirketleriyle Kültür ve Medeniyet Vakfı, uzun yıllardır avukatları olan Abdullah Demirhan ile yollarını ayırdı.

"TÜM YETKİLERİNDEN AZLEDİLDİ"

Bayraktar ailesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gördüğümüz lüzum üzerine Abdullah Demirhan’ı tüm vekaletlerden ve tüm yetkilerden azlettik. Bundan sonra bu vekaletnamelere dayanarak adımıza herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığını bildiririz” ifadeleri yer aldı.