Selçuk Bayraktar'dan önce savunma sanayideki kurumlar

Editör: Özlem Kıral

Türkiye'de üretilmiş ilk yerli İHA ve SİHA'larının mimarı olan Selçuk Bayraktar gündemin öne çıkan isimlerinden biri.

Yandaş medyada yayınlanan haberlerde Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar’dan önce Türkiye’de savunma sanayi yokmuş gibi davranılması vatandaşları isyan ettiriyor.

Selçuk Bayraktar 7 Ekim 1979 doğumlu. Yani Aselsan kurulduğunda Bayraktar’ın doğmasına 4 yıl, TAI kurulduğunda Bayraktar’ın doğmasına 6 yıl vardı. Selçuk Bayraktar 3 yaşındayken Havelsan kuruldu, 9 yaşındayken de Roketsan kuruldu.

İşte Selçuk Bayraktar'dan önce kurulan savunma sanayideki kurumlar;

ASELSAN

ASELSAN yarı resmi bir kurumdur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kuruldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) (TAI Turkish Aerospace Industries, Inc.), Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletti.

Bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayisi kuruluşu haline gelmiştir.

ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak; Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir.

ASELSAN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere devlet kurumlarının yurt içinde ve yurt dışında haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla faaliyet geçti.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan ASELSAN, bünyesindeki 7 bini aşkın çalışanıyla yıllık cirosunun ortalama yüzde 7'sini, kendi öz kaynakları ile finanse edilen ar-ge faaliyetlerine ayırmaktadır.

ASELSAN'IN GÖREVLERİ

* Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri

* Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri

* Komuta Kontrol Sistemleri

* Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri

* Aviyonik, Uydu ve Deniz Haberleşme Sistemleri

* Elektro-optik

* Mikroelektronik

* İnsansız Sistemler

* Hava Savunma ve Füze Sistemleri

* Otomasyon ve Sağlık Teknolojisi Sistemleri

* Taktik Saha Haberleşme Sistemleri olarak sayılabilir.

ASELSAN ÜRÜNLERİ NELER?

* TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemi

* Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi

* Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi

* Havan Ateş İdare Sistemi

* İleri Gözetleyici

* Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)

* Taktik Ateş İdare Sistemi

* Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi

* Entegre Deniz Haberleşme Sistemleri

* PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri

* Sahra Telefonu

* GRC-5220 Taktik Geniş Bant Ethernet Radyo Ailesi

* Askeri G.SHDSL Modemler

* AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı

* ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri

* Biyometrik Kimlik Doğrulama ve Geçiş Kontrol Sistemleri

* VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi

* IP Uzak Komuta Sistemi

* Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE

* El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

* Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

* Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

* Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları

* Haberleşme Çözümlerinin Karşılaştırılması

* ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi

* MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi

* Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)

* Amfibi Gemi Projesi (LST)

* Lojistik Destek Gemileri (LDG)

* SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi

* TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi

TAI

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşmiş olup, TUSAŞ (TAI), tasarım üretim altyapısı ile insan kaynakları yönünden oldukça etkili bir güç oluşturacak ve “Havacılık Merkezi” olarak hizmet verecektir. TUSAŞ’ın hissedarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca kurulmuştur.

12 Ocak 2005 tarihinde TUSAŞ tesislerinde imzalanan "Hisse Satış Anlaşması" ile TAI'deki Lockheed Martin of Turkey (%42) ve General Electric International (%7) şirketlerine ait hisseler Türk Uçak Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından satın alınmıştır.

Türkiye’nin ve yurt dışı müşterilerin askerî ve sivil havacılık ve uzay sistem ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım dâhil teknoloji ve kabiliyetleri geliştirmek; sürekli iyileştirmelerle küresel rekabet ortamında pazar payını artırmak; ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları için değer yaratmaktır.

HAVELSAN

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN; deneyimi, uzman çalışanları, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir markadır.

HAVELSAN; bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosisteminde yer alan firmaların çözüm ve ürünlerini de bir araya getirerek müşterilerine anahtar teslim çözümler sunan bir şirkettir.

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN;

Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri

Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik Çözümleri

Alanlarında özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

ROKETSAN

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

Uluslararası bir program olan ‘Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi’ kapsamında füzelerin kritik alt sistemlerinden olan kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorları ve sevk sistemlerinin yurt içinde üretimi Türkiye tarafından üstlenilmiştir. O dönemde Türkiye’de kompozit katı yakıt teknolojisi olmadığı için Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorlarını üretmek üzere yeni bir şirket kurulmasını uygun bulmuştur.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Trabzonlu olan Selçuk Bayraktar lise yaşamını 1997 yılında mezun olduğu Robert Kolejinde geçirmiştir.

Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesindeki Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Pennsylvania Üniversitesi GRASP laboratuvarında staj başvuru yapmış ve kabul edilmiştir.

Daha sonra yine Pennsylvania Üniversitesinde yüksek lisansını insansız uçaklar üzerine yapmıştır.

Pennsylvania Üniversitesinde tamamladığı yüksek lisans sonrasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü alanında ikinci kez yüksek lisans yapmıştır.

Selçuk Bayraktar Eğitiminin ardından 2007 yılında Baykar'nın teknik müdürü oldu.

Baykar Savunma, Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv sanayisi için kurulmuş daha sonra oğullarının katılımıyla savunma ve havacılık teknolojilerine yönelmiştir.

Baykar Savunma bünyesinde Selçuk Bayraktar, Baykar Bayraktar TB2'nin mimarıdır.

Bayraktar TB2, Türkiye'de yapılan ilk yerli üretim insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracıdır.

Tasarımını yaptığı Baykar Mini İHA, Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bulunan ilk insansız hava aracıdır.

Bunların dışında Selçuk Bayraktar, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olan Akıncı'nın tasarımı ve yapımında da bulunmuştur.

Selçuk Bayraktar 2016 yılında Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.