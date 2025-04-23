Selçuk Geçer altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı! Altını olan köşeyi dönecek

Açlık sınırı ile boğuşan pek çok vatandaş bir miktar parasını değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Yılbaşından bu yana yüzde 44 üzeri kazancı ile dikkatleri üzerine çeken yatırım aracı altın oldu. Gram altın anlık olarak 4 bin 300 TL seviyesini aşarak rekor tazelemişti. Bugün gram altın 4 bin 80 TL'nin altına kadar düşüş yaşadı. Altındaki sert düşüş sonrası geleceğine dair ne olacağı ise merak edilmeye başlandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 1 yıl içerisinde gram altında yaşanacak krizler çerçevesinde 12 bin TL’yi geçebileceğini iddia etti.

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ALTINDA DALGALANMA YAŞANIYOR

Gram altında da dün 4 bin 300 lira seviyesi aşılarak rekor tazelemişti. Gram altında yılbaşından bu yana artış yüzde 44'ü de aşmış oldu. Gram altın 2024 yılını, 2 bin 975 TL seviyesinde tamamlamıştı. Bugün gram altın 4 bin 80 TL'nin altına düşerek dikkat çekti. Anlık olarak gram altın, Kapalıçarşı’da 4 bin 161 TL’den satış işlemi yapılıyor.

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GEÇER: EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE 12 BİN LİRALARI GÖREBİLİRİZ

Altın tarafında yaşanan dalgalanmalar pek çok yatırımcıyı endişelendiriyor. Ancak ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altına ilişkin tahmin verilerini son yaşanan gelişmeler ışığında değiştirdi. Gram altın için ‘5 bin TL’ye koşuyor’ diyen Geçer, “Dünyada riskler artıyor. Trump’ın yarattığı ekstra bir risk var. Trump geçtiğimiz günlerde ‘altını olan söz sahibi olur’ açıklaması yaptı. Bunun sonrasında altın fiyatları yukarıya gitmeye başladı. 4 bin, 4 bin 500 veya 5 bin dolarları altının ons fiyatlarında konuşacağız. Altının ons fiyatının yükselmesi ile Türkiye’de gram altın fiyatının 10 bin lirayı geçmesini beraberinde getirecek. Hatta en geç 1 yıl içerisinde 12 bin liraları görebiliriz” ifadelerini kullandı.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.