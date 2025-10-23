Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından 2026 yılında açıklanacak asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geçer, TÜİK’in açıkladığı %33.29’luk yıllık enflasyon oranını eleştirerek, bu rakamların gerçek hayatla örtüşmediğini belirtti.

Açıklanan enflasyon oranları maaş zamlarını düşük tutmak için kullanıldığını belirten Geçer, “Bu enflasyonlar milletin cebindekini biraz daha alalım diye açıklanıyor” dedi. Merkez Bankası’nın faiz indirimine zemin hazırlamak için kamuoyunda algı oluşturulduğunu iddia etti.

2026 yılı için hükümetin ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre asgari ücret ve emekli maaşlarına %16 oranında zam yapılmasının planlandığını belirten Geçer, bu artışın yetersiz kalacağını ifade etti. JP Morgan’ın geçen yıl ki tahminlerinin birebir gerçekleştiğini hatırlatan Geçer, önümüzdeki yıl için de %20 zam öngörüldüğünü ve bunun 26.524 TL’ye denk geldiğini söyledi.

Ancak Geçer, bu rakamın bile açlık sınırının altında kalacağını aktardı. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 27.970 TL, yoksulluk sınırı ise 91.109 TL seviyesinde. Mevcut asgari ücretin 22.104 TL olduğunu hatırlatan Geçer, yılın ilk 9 ayında yaşanan kaybın 5.621 TL olduğunu belirtti. Şubat ayında alınacak zamlı maaşın da açlık sınırının altında kalacağını ifade eden Geçer, “Yoksulluk sınırının neredeyse dörtte biri olacak” dedi.

Geçer, kış aylarında gıda fiyatları ve vergilerde yaşanacak artışların yanı sıra yeniden değerleme oranlarının da enflasyonu daha da yukarı çekeceğini belirterek, ekonomik zorlukların derinleşeceği uyarısında bulundu.

Selçuk Geçer şöyle konuştu:

GP Morgan, yanılmıyorsam geçen yıl asgari ücrete yapılacak zammı birebir tutturmuştu. Onlar belirliyorlar asgari ücreti tutturmuyorlar aslında belirliyorlar. Bu kadar zam yapacaksın kardeşim diyorlar. Bizimkiler de sadece faiz vermiyorlar zaten yabancılara aynı zamanda taviz de verdikleri için onlar ne diyorsa o oluyor. Şimdi yine aynı GP Morgan, “Bu yıl yüzde 20 zam olacak” dedi. Bu da 26.524 TL yapıyor.