Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz

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Ekonomist Selçuk Geçer yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Geçer, ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyleyerek kötü haber verdi.
Yatırımcılar ise ellerindeki varlıkları değerlendirmek için çeşitli yatırımlar tercih ediyor.
Son dönemde özellikle dolar, altın, borsa ve kripto paralar dikkat çekiyor.
BEDEL AĞIR OLUR
Hiçbir makroekonomik müdahale yapılmazsa Geçer, doların 50 lira ve üzerine çıkabileceğini söyledi.
Geçer, "Eğer bu seviyenin altında doları tutmaya devam ederseniz, büyük zarar edersiniz.
Ülkeyi ve vatandaşı ciddi anlamda sıkıntıya sokarsınız. 30, 32, 35 veya 29 seviyelerinde doları tutabilirler mi?
Belki tutabilirler. Ancak bunun bedeli korkunç bir bütçe açığı olur, korkunç faiz ödemeleri olur" ifadelerini kullandı.
DOLARDA DURUM
Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisiyle 32,6 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, 32,42 seviyesine geriledi.
Politika faizinin yüzde 50 seviyesine çıkmasıyla birlikte dolar, son bir aydır aynı seviyede ilerliyor.