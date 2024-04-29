Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz

Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz
Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer, piyasayla ilgili yatırımcılara kritik uyarılar yaptı.
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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 1

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Ekonomist Selçuk Geçer yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Geçer, ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyleyerek kötü haber verdi.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 2

Yatırımcılar ise ellerindeki varlıkları değerlendirmek için çeşitli yatırımlar tercih ediyor.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 3

Son dönemde özellikle dolar, altın, borsa ve kripto paralar dikkat çekiyor.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 4

BEDEL AĞIR OLUR

Hiçbir makroekonomik müdahale yapılmazsa Geçer, doların 50 lira ve üzerine çıkabileceğini söyledi.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 5

Geçer, "Eğer bu seviyenin altında doları tutmaya devam ederseniz, büyük zarar edersiniz.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 6

Ülkeyi ve vatandaşı ciddi anlamda sıkıntıya sokarsınız. 30, 32, 35 veya 29 seviyelerinde doları tutabilirler mi?

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 7

Belki tutabilirler. Ancak bunun bedeli korkunç bir bütçe açığı olur, korkunç faiz ödemeleri olur" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 8

DOLARDA DURUM

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 9

Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisiyle 32,6 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, 32,42 seviyesine geriledi.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 10

Politika faizinin yüzde 50 seviyesine çıkmasıyla birlikte dolar, son bir aydır aynı seviyede ilerliyor.

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Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz 18
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