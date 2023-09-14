Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat

Son zamanların en büyük gündemi olan dolar kuru hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer son paylaşımı ile gündem oldu. Geçer, dolara yapılacak operasyonu açıkladı.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 1

Karar'ın haberine göre, dolar kurundaki yükseliş her geçen gün devam ederken devlet tarafından kurun düşürülmesi için bazı adımlar atılıyor. Bu adımlar kapsamında bir yenisinin daha gelmesi bekleniyor.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 2

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruna vurulacak yeni darbeyi açıkladı. Kuru düşürmek için yeni bir adım geliyor. İşte detaylar…

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 3

Döviz kuruna ilişkin açıklamaları ile sık sık gündem olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeni bir açıklama ile gündem oldu.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 4

Geçer, yaptığı paylaşımda hükümetin dolar kurunu durdurmak için yeni bir hamle yapacağından söz etti. Ünlü ekonomistin bu paylaşımı yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 5

Döviz hesabı olan vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulunan Geçer, hükümetin bankada döviz hesabı olanlar için yeni bir vergi planlaması yapabileceğinden söz etti.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 6

Ek vergi gelme iddialarını öne süren Geçer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 7

“Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar. Daha önce de böyle bir takımhatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız.

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Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat 8

Millet parasını bankadan çeker. Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar.”

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