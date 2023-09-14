Selçuk Geçer dolara yapılacak yeni darbeyi açıkladı. Yatırımcılar dikkat

Son zamanların en büyük gündemi olan dolar kuru hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer son paylaşımı ile gündem oldu. Geçer, dolara yapılacak operasyonu açıkladı.
Karar'ın haberine göre, dolar kurundaki yükseliş her geçen gün devam ederken devlet tarafından kurun düşürülmesi için bazı adımlar atılıyor. Bu adımlar kapsamında bir yenisinin daha gelmesi bekleniyor.
Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruna vurulacak yeni darbeyi açıkladı. Kuru düşürmek için yeni bir adım geliyor. İşte detaylar…
Döviz kuruna ilişkin açıklamaları ile sık sık gündem olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeni bir açıklama ile gündem oldu.
Geçer, yaptığı paylaşımda hükümetin dolar kurunu durdurmak için yeni bir hamle yapacağından söz etti. Ünlü ekonomistin bu paylaşımı yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
Döviz hesabı olan vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulunan Geçer, hükümetin bankada döviz hesabı olanlar için yeni bir vergi planlaması yapabileceğinden söz etti.
Ek vergi gelme iddialarını öne süren Geçer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar. Daha önce de böyle bir takımhatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız.
Millet parasını bankadan çeker. Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar.”