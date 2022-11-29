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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda zirvenin zirvesini açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda beklenen yükselişi açıkladı. Doların 35 TL olacağını ısrarla söyleyen Selçuk Geçer “Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek” dedi…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:45
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Selçuk Geçer dolarda beklenen ani yükselişi açıkladı. Kurda zirvenin zirvesini duyurdu

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda zirvenin zirvesini açıkladı
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Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru 18.60’da yatay bir seyir izlemeye devam etmişti.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den dolar ile ilgili dikkat çeken bir tahmin daha geldi.

Milli Gazete'nin haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Selçuk Geçer, “doların yükselme şansının yok edildiğini belirtti. ABD’de enflasyon gerilime sinyali ise verilmişti. Önümüzdeki zamanda oluşabilecek olağanüstü durumları bir kenara alırsak dolar değer kaybedecek. Ancak Türkiye’de dolar düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

DOLAR 35 TL OLABİLİR

Ekonomist Geçer, doların yükseleceğini her konuşmasında belirtiyor. Başka bir paylaşımında ise “ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi bugün 0.225 yükselişle güne başladı. Yeni haftada 106.135 seviyesinden de işlem görüyor. Doların 35 TL olacağını ısrarla söyleyen Selçuk Geçer “ Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

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