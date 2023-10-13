Selçuk Geçer dolarda yüzyılın rekorunun kırılacağı tarihi açıkladı

Tekrarlıyorum Türk lirasının şu anda ya da en kısa sürede dolar karşısında en az 45 lira olması gerekiyor. Dengelensin diyorsanız da, o seviyeler buralar değil. Dengeleneceği seviye 45 lira ve üstü. Sonrasında da oluşacak enflasyona göre daha yükselecek” dedi.