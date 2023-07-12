Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı. Kopacak fırtınayı duyurdu

Selçuk Geçer’in bu açıklamaları, dolarla ilgili beklentileri ve hareket planlarını etkileyecek nitelikte. Dolar borcu olanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Hazırlıklı olmak ve gelecek gelişmelere dikkat etmek bu süreçte büyük önem taşıyor.