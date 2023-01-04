Selçuk Geçer memur ve emeklilere yapılacak ek zammın tarihini açıkladı

TELE1 canlı yayınına katılan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkartılmasının bir şey ifade etmediğini belirten selçuk Geçer "TÜİK'in enflasyonu yüzde 64 olarak çıkartıldı. TÜİK'in gerçek enflasyonunun yüzde 64 olmadığını biz az çok biliyoruz. Bunu ispat etmek etme şansımız yok. Öbür taraftan 1 ay içersinde yüzde 84'ten yüzde 64'e inen bir enflasyon oranı 20 puanlık bir farkı işaret ediyor. Normal koşullarda yüzde 84 enflasyon açıklanmış olsaydı zaten enflasyon farkı yüzde 35 olacaktı" dedi.

"İNSANLAR FAKİRLEŞTİRİLİYOR"

Geçer "Dolasıyle yüzde 35'in üzerine bir de hayat pahalığının getirdiği o yükü azaltmak adına yeni bir ek zam yapılacaktı. Yüzde 45 oranında zam yapılması gerekiyordu memura, emekliye. Yani yüzde 30'luk zam da aslında yüzde 15'lik bir hayat gelir kaybını işaret ediyor bize. Şu an itibariyle. Dolasiyle bu 30'luk zam oranını da değiştirmesi gerekiyor acilen. Değiştirir değiştirmez bilemiyorum bu günlerde. Bize yüzde 30 yaptık neyinize yetmiyor kardeşim diyebilirler. Ama normalde şu an itibarıyla normal enflasyon baz alındığında yüzde 45 oranında zam farkının hem memuru hem emekliye yapılması gerekiyor idi. Ve yapılmak zorunda. Çünkü zaten insanlar yüzde 30'luk fark ile yeterince fakirleştiriliyor" diye konuştu.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "Yüzde 25 ile zaten fakirleştiriliyorlardı yüzde 30'lu farkla da fakirleştiriliyor. 45'lik zam yapılsa yeterli mi hayır değil. Şunun altını çizerek özellikle söylemek istiyorum. Memur ve emeklinin bu yılki zamlardan daha doğrusu geçtiğimiz zamlardan da etkilenmemesi için, en az yüzde 60 oranında zam yapılması gerekiyor. Yüzde 60 oranında zam yapılırsa belki kafa kafaya gelebilirler" dedi.

ZAM ORANINI AÇIKLADI

"Nisan'da seçim olacaksa mart ayı gibi belki de şubat ayı gibi yüzde 35, yüzde 40 belki de yüzde 50 gibi bir zam daha göreceğiz" diyen Selçuk Geçer "Düzeltme zammı göreceğiz. Seçim olmasa bu zamları görmezdik. İnsanlar fakirleşmeye daha da devam ederlerdi. İnanın buna seçim olmasa bu zamların hiç birini görmezdik. Ama bu seçimler olacağı için minimum diyorum size yüzde 30 ile 40 arasında ama büyük ihtimalle yüzde 50 oranında bir zam daha yapılacak" diye konuştu.