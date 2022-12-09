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Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar endeksinin düşeceğini söyledi ve elinde dolar olanları yıl sonu için bambaşka bir uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:44
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Selçuk Geçer elinde dolar olanları uyardı. Yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı

Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
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Ekonomist Selçuk Geçer çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doları olanların yakında takip ettiği Geçer, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi.

“DOLAR ENDEKSİ DÜŞECEK”
Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist ABD'de enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. 
Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin atağa geçeceğini belirterek, “Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum.” dedi.

DOLAR ENDEKSİ NASIL YÜKSELİR?
Dolar endeksin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi: 
ABD'de aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse -ki düşük bir ihtimal- o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz.

YIL SONU İÇİN...
Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi.
 

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