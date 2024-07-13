Selçuk Geçer: Elinden çıkarmayan çok büyük zarar edecek

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Selçuk Geçer: Elinden çıkarmayan çok büyük zarar edecek

Selçuk Geçer milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren önemli bir uyarı yaptı.

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