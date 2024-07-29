Selçuk Geçer emekliye neden para verilmediğini açıkladı. Bu abilerin hiçbiri 3 yıldır vergi ödemiyormuş

Ekonomist Selçuk Geçer, "Bir çok şirket vergi ödemiyor" tartışmasına katıldı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu. Geçer bir çok şirketin vergi ödemediğini öne sürdü. Geçer o şirketleri sosyal medya paylaşımıyla açıklad. Geçer paylaşımın sonuna da ekledi. "Helal sana MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜKSÜN" diye.

Selçuk Geçer'in paylaşımı şöyle.

"Bu abilerin hiç biri vergi ödemiyormuş. Üstelik son üç yıldır. Demek ki boşa vatandaşa pamuk eller cebe demiyorlar. Zenginin ödemediği vergiyi fakirden almaya devam. Helal sana MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜKSÜN!!!!

Büyük şirketler vergi ödemiyor iddiası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilginç bir şekilde Pazar günü olmasına rağmen sosyal medya sayfasında açıklama yaptı. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanı mehmet Şimşek de sosyal medya üzerinde vergi ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

VERGİ TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Ekonomist Selçuk Geçer paylaşımının altına da vergi ödemediği iddia edilen şirketlerin listesini yayınladı. O şirketlerin hepsi tanıdıktı. Demirören Medya'dan sarayın inşaatına yapan Rönesan Holding'e...Geçer'in adını verdiği şirket ve kuruluşları neredeyse herkes biliyor. Çoğu Yap-İşlet-Devret Modeliyle yapılan bir çok inşaatın ihalesini aldığı görüldü. Listeyi görünce vay vay diyeceksiniz. İşte o liste.

Listedeki şirketlerin neredeyse hepsi tanıdık. Ülkedeki bütün araçları muayene eden Tüvtürk'ten Limak yapıya, Gediz Elektrik'ten Atasay'a bir çok şirket var. Bu şirketleri neredeyse herkes tanıyor. Tanımadık olmayan şirket yok gibi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, 2815 mükellefin incelendiği belirtildi. 735 mükellefle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN VERGİ PAYLAŞIMI

Şirketlerden vergi alınmadığı vatandaşın sırtına bindirildiği iddia edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımı geldi. Şimşek vatandaşın sırtına yük getirmiyoruz iddiasında bulundu.

"VERGİ ÖDEMEYORLAR" İDDİASI ÜZERİNE PAZAR GÜNÜ MALİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Vergi tartışmalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç olmayan bir şeyi yaptı. O da Pazar günü resmi açıklama yapmak gibi. Bakanlık açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İşte o açıklamanın tam metni.





Vergi düzenlemelerini içeren teklifin, TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."