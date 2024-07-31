Selçuk Geçer geçmiş olsun dedi! Bankada birikimi olanların ne kadar zarar ettiğini açıkladı

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz vatandaşı yatırım araçlarına sevk ediyor. Vatandaş eriyen pul olan maaşlarını, enflasyona karşı koruyabilmek için döviz, değerli metal, mevduat faizi ya da başka yatırım araçlarına yönelerek, gelir elde etmeye çalışıyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar/TL kuru ile enflasyon arasındaki bağlantıya vurgu yaparak, doların gerçek değerine ulaşmasının zaman alabileceğini söyledi.

Selçuk Geçer, yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonist ortamında, 32 liralık dolar kurunun gerçek değeri olmadığını belirtti.

Geçer, dolara yüzde 60 faiz uygulandığını bu durumda dövizin sabit tutulduğu sürece artış göstermeye devam etmesine neden olacağını söyleyerek, döviz hızla yükseleceğini ve sıcak paranın her zaman risk taşıdığını söyledi.

SADECE 5 AY SONRA DÖVİZ FIRLAYABİLİR

Geçer, “Dolar, enflasyon karşısında oldukça zayıf kaldı. Eğer paranızı faize yatırırsanız, yüzde 60 faiz kazanabilirsiniz. Fakat dövizde yaşanacak ani bir artış, yüzde 200’e varan zararlar doğurabilir. 5 ay içinde dövizde ciddi bir yükselme olabilir” dedi.

BU BASKILAMADAN ZARARI ÜRETİCİ GÖRÜYOR

Selçuk Geçer, dolar/TL kurundaki baskının giderek arttığını ve bunun üreticiler üzerinde negatif bir durum olduğunu söyledi.