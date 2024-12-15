Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son videosunda altın ve dolar için gelecek yıl tahminini açıkladı. ‘en iyi ihtimalle’ diyerek açıklayan Geçer, “Biz Türkiye’de minimun 5 bin TL ile 6 bin TL arasında gram altın fiyatını göreceğiz. Kimse şaşırmasın.” dedi.

Pek çok yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Dolar ve altın ise onlar arasından bulunuyor.

GEÇER: KİMSE ŞAŞIRMASIN

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ise altın ve dolarda son yaşanan gelişmeler sonrasında yeni yıl tahminini paylaştı. Geçer, YouTube yayınında, “Altın 2025 yılında göreceksiniz, 3 bin 200 ile 3 bin 600 dolar seviyelerine gidecek. Çok karmaşık günlerle karşı karşıya kalabiliriz. Kontrol altında 50 ila 60 arasına dolar getirildi. O zaman altının da 3 bin 200 ile 3 bin 600 dolar seviyelerine gitmesi ile beraber, biz Türkiye’de minimun 5 bin TL ile 6 bin TL arasında gram altın fiyatını göreceğiz. Kimse şaşırmasın.” ifadelerini kullandı.

PİYASADA SON DURUM?

Gram altın son olarak Kapalıçarşı’da 3 bin 33 TL’den işlem görüyor. Çeyrek 4 bin 950 TL, yarım 9 bin 900 TL, tam 19 bin 723 TL’den fiyatlandı. Ons altın ise 2 bin 648 dolara geldi. Dolar ise tabelada 34,94 TL’yi gösterdi.

Not: Haberimizdeki bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.