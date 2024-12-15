Selçuk Geçer 'kimse şaşırmasın' diyerek açıkladı: Piyasalar çok fena karışacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son videosunda altın ve dolar için gelecek yıl tahminini paylaştı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son videosunda altın ve dolar için gelecek yıl tahminini açıkladı. ‘en iyi ihtimalle’ diyerek açıklayan Geçer, “Biz Türkiye’de minimun 5 bin TL ile 6 bin TL arasında gram altın fiyatını göreceğiz. Kimse şaşırmasın.” dedi.

Pek çok yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Dolar ve altın ise onlar arasından bulunuyor.

GEÇER: KİMSE ŞAŞIRMASIN

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ise altın ve dolarda son yaşanan gelişmeler sonrasında yeni yıl tahminini paylaştı. Geçer, YouTube yayınında, “Altın 2025 yılında göreceksiniz, 3 bin 200 ile 3 bin 600 dolar seviyelerine gidecek. Çok karmaşık günlerle karşı karşıya kalabiliriz. Kontrol altında 50 ila 60 arasına dolar getirildi. O zaman altının da 3 bin 200 ile 3 bin 600 dolar seviyelerine gitmesi ile beraber, biz Türkiye’de minimun 5 bin TL ile 6 bin TL arasında gram altın fiyatını göreceğiz. Kimse şaşırmasın.” ifadelerini kullandı.

PİYASADA SON DURUM?

Gram altın son olarak Kapalıçarşı’da 3 bin 33 TL’den işlem görüyor. Çeyrek 4 bin 950 TL, yarım 9 bin 900 TL, tam 19 bin 723 TL’den fiyatlandı. Ons altın ise 2 bin 648 dolara geldi. Dolar ise tabelada 34,94 TL’yi gösterdi.

Not: Haberimizdeki bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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