Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bugün açıklanacak faiz kararı sonrası doların izleyeceği seyri değerlendirdi. Geçer, kur için rakam verdi.

1/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 1

Dolar sahipleri bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararına kilitlendi. Yapılacak faiz artışını değerlendiren Selçuk Geçer, faiz sonrası olası dolar içinse şunları söyledi:

2/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 2

Yüzde 20 seviyesine getirilen bir faiz olursa dövizdeki yükseliş eğilimi bu seviyelerde kalır. Hatta bir miktar geri çekilebilir, 21-22 lira seviyesine düşebilir.

3/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 3

Ancak bu keskin bir düşüşe neden olmaz. Faizin yüzde 20’ye çıkarılmasıyla kurların 18-19 lira seviyelerine inmesini beklememek lazım.

4/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 4

Faiz artırımları Türkiye’de normalleşmeyi temsil edecek. Ama bu adımı atarken çok dikkatli davranmak şart. Erken atılmış bir adım sorunları çözmeyeceği gibi aynı şeyleri tekrar yaşamamıza neden olabilir.

5/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 5

Faizin yüzde 20’ler seviyesine çıkarılması agresif bir adım olur. İhracatta yavaşlamaya ve durgunluğa neden olur, bu da işsizliği beraberinde getirebilir.

6/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 6

Ayrıca sermaye girişinin bu şekilde sağlanamayabilir. Koşullar bu şekilde olduğu sürece yabancı paranın girmesi pek mümkün görünmüyor.

7/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 7

Yüzde 20’ye çekilmiş bir faiz sadece dövizi durdurur. Makroekonomik sorunlar devam ederse kırılganlık da devam eder ve sermaye girişi kolay olmaz.

8/8
Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı 8

Ben faizlerin yüzde 20’ye yükseltilmesini beklemiyorum. Bir faiz artışı gerçekleşirse ilk etapta yüzde 12 maksimum yüzde 13-14 seviyelerinde olmasını bekliyorum. Sürpriz yapıp pas geçme ihtimalini de gözardı etmiyorum.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu
İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi. Bu kez tüm ezberleri bozdu flaş uyarı yaptı
İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi. Bu kez tüm ezberleri bozdu flaş uyarı yaptı
Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Bayram ikramiyesinde rakam netleşti. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor
E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı