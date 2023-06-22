Selçuk Geçer kritik uyarı yapıp bugün doların kaç lira olacağını açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bugün açıklanacak faiz kararı sonrası doların izleyeceği seyri değerlendirdi. Geçer, kur için rakam verdi.
Dolar sahipleri bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararına kilitlendi. Yapılacak faiz artışını değerlendiren Selçuk Geçer, faiz sonrası olası dolar içinse şunları söyledi:
Yüzde 20 seviyesine getirilen bir faiz olursa dövizdeki yükseliş eğilimi bu seviyelerde kalır. Hatta bir miktar geri çekilebilir, 21-22 lira seviyesine düşebilir.
Ancak bu keskin bir düşüşe neden olmaz. Faizin yüzde 20’ye çıkarılmasıyla kurların 18-19 lira seviyelerine inmesini beklememek lazım.
Faiz artırımları Türkiye’de normalleşmeyi temsil edecek. Ama bu adımı atarken çok dikkatli davranmak şart. Erken atılmış bir adım sorunları çözmeyeceği gibi aynı şeyleri tekrar yaşamamıza neden olabilir.
Faizin yüzde 20’ler seviyesine çıkarılması agresif bir adım olur. İhracatta yavaşlamaya ve durgunluğa neden olur, bu da işsizliği beraberinde getirebilir.
Ayrıca sermaye girişinin bu şekilde sağlanamayabilir. Koşullar bu şekilde olduğu sürece yabancı paranın girmesi pek mümkün görünmüyor.
Yüzde 20’ye çekilmiş bir faiz sadece dövizi durdurur. Makroekonomik sorunlar devam ederse kırılganlık da devam eder ve sermaye girişi kolay olmaz.
Ben faizlerin yüzde 20’ye yükseltilmesini beklemiyorum. Bir faiz artışı gerçekleşirse ilk etapta yüzde 12 maksimum yüzde 13-14 seviyelerinde olmasını bekliyorum. Sürpriz yapıp pas geçme ihtimalini de gözardı etmiyorum.