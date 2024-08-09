Selçuk Geçer otomobil ve konut fiyatlarındaki olacakları açıkladı. Biri çıkacak diğeri düşecek

Türkiye'de alım gücünün erimesiyle beraber yaşam şartları zorlaşıyor. Konut ve otomobile erişim artık hayal oldu. Selçuk Geçer, bu dönemde konut ve otomobil almak isteyenler için kritik açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında konut fiyatlarının ciddi şekilde arttığı, Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle otomobil fiyatlarının da fırladığı gözlemlendi.

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinde milyonlarca insanın hayatı yerle bir oldu. Yaşanan felaketin etkilerinin üzerinden 18 ay geçti ancak acısı hala ilk günkü gibi.

Depremlerin ardından piyasalarda da dalgalanmalar yaşandı. Özellikle ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olduğu bu süreçte Ekonomist Selçuk Geçer’in beklentileri yeniden gündeme geldi.

Geçer, otomobil almak isteyen vatandaşlara, üretim üssü olan ülkelerdeki maliyet artışlarının araç fiyatlarına yansıyacağını anımsattı. Ayrıca, hükümetin araç fiyatlarını kontrol etmek için getirdiği 6+6 kuralının etkili olup olmadığını da değerlendirdi. Küresel çapta yaşanan tedarik aksamalarının fiyatlar tarafına yansıyacağını belirtti.

Diğer yandan, konut fiyatlarının düşeceğini tahmin eden Geçer, TOKİ projeleri ve azalacak talepten dolayı konut fiyatlarında gerileme olabileceğini ileri sürdü.

Geçer, "Araç fiyatları yükselecek, konut fiyatları ise düşecek" şeklinde bir tahminde bulunarak, konut ve otomobil almak isteyenlerin bunları ele almaları gerektiğini söyledi.