Selçuk Geçer, ‘paldır küldür’ diyerek açıkladı... Son 3 günde yatırımcısına ecel terleri döktürdü!

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Bitcoin cephesinde sert satışlar yaşandı. 3 gün içinde bitcoin 10 bin dolara yakın bir düşüş yaşadı. Pek çok yatırımcı ise bu zamanlarda likitide oldu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son yaşananlara ilişkin, “Bitcoin biraz kendisini düzeltsin, hemen de paldır küldür de 150’ye gitmesin” dedi.

FED YÜZDE 25 PUAN FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (FED) beklentilerde olduğu gibi politika faizini 25 baz puan indirdi. FED Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim olup olmayacağının enflasyonun düşmesine bağlı olacağını belirtti.

POWELL: TEMKİNLİ OLACAĞIZ

Powell ise indirim sonrası yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret etti. Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak bence buradan sonrası yeni bir aşama ve indirimlerin devamı konusunda temkinli olacağız." ifadelerini kullandı.

BİTCOİN SERT ÇAKILDI

108 bin doları test eden Bitcoin, Fed kararının ardından sert çakıldı. Bitcoin, yüzde 7 üzerinden bir düşüş yaşayarak, 96 bin dolar 794 dolara düştü. Bitcoin tarafından yaşanan düşüşün ise FED’in temkinli mesajından dolayı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bitcoin için boğa sezonunda yükselişler beklense de çoğu uzman isim ani düşüşlerinde olabileceğini belirtiyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise “Bitcoin biraz kendisini düzeltsin, hemen de paldır kültür de 150’ye gitmesin. Bu düşüşte doğal olarak altcoinleri de etkiledi." dedi.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edildi. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. 1 centten işlem gören bitcoin 108 bin dolara kadar geleyerek tarihi bir yükseliş gösterdi.

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