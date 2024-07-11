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Selçuk Geçer: Paraşütleri hazırlayın 200 kat değer kaybedecek
Selçuk Geçer: Paraşütleri hazırlayın 200 kat değer kaybedecek
11 Temmuz 2024 / 07:40
Düzenleme:
11 Temmuz 2024 / 08:04
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, o yatırım aracındaki büyük felaketi açıkladı.
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