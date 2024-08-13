Selçuk Geçer: Sakın elinizden çıkarmayın büyük artış olacak

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Selçuk Geçer: Sakın elinizden çıkarmayın büyük artış olacak

Piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruna ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

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