Selçuk Geçer uyardı. 30 yıl sonra bir ilk olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer uyardı. 30 yıl sonra bir ilk olacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan uyarı geldi.

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